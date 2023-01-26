Fenerbahçe'den 601 kombineye iptal!

Fenerbahçe Kulübü, "amaca aykırı kullanım" nedeniyle 601 kişinin kombine biletini iptal etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 601 kombineye iptal!
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26 Ocak 2023 18:55
Fenerbahçe Kulübü, kombine iptal kararı verdi.

Sarı lacivertli kulüp, 'amaca aykırı kullanım' nedeniyle Ülker Stadyumu için bu sezon geçerli 601 kombine bileti iptal etti.

Fenerbahçe bu sezon ekim ayı içerisinde çeşitli araştırmalar için kombine bilet devir işlemlerini de kapatmıştı.

 

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