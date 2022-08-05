Fenerbahçe'de yeni transferler göz doldurdu

Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Jorge Jesus'un tercihleri ve iki oyuncudan aldığı verim dikkat çekti.Fenerbahçe, Slovacko karşısında UEFA'ya bildirilen 25 kişilik oyuncu listesinde yer alan 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Joshua King ile yeni transfer İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.Yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat da UEFA listesine eklenmesine rağmen takımla idman yapmadığı için teknik heyet tarafından kadroya alınmadı. Haftayı tek idmanla geçiren Szalai kendini iyi hissedince ilk 11'de şans buldu....Sarı-lacivertlilerde Emre Mor'un Slovacko karşısında gösterdiği performans en çok konuşulan konulardan biri oldu.Dinamo Kiev ile oynanan son karşılaşmada Jorge Jesus'un ikinci devre oyuna sürdüğü milli oyuncu, 76. dakikada kenara gelmişti.Maçın ardından Jorge Jesus, konuyla ilgili "Emre Mor'un oyundan çıkma nedeni fiziksel. İyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi. Rakip beki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Oyuna girenlerden memnunum" şeklinde açıklama yapmıştı.Bu yaşananlara karşın Jorge Jesus, Slovacko karşısında Emre Mor'u ilk 11'de oynatmayı tercih etti.25 yaşındaki futbolcu, 17. dakikada ağları havalandırdı ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.Ayrıca Emre Mor'un gösterdiği performans tribünlerden alkış alırken sosyal medyada da övgülere sebep oldu.Sarı-lacivertli taraftarlar, Emre Mor'un yeniden form kazanmasıda büyük pay sahibi olan Volkan Demirel ile ilgili de paylaşımlar yaptı.Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçlarından farklı olarak yaptığı tercih ise Lincoln Henrique oldu.Ukrayna ekibiyle oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde oturan ve oyuna 63 ile 85. dakikalarda dahil olurken Slovacko karşısında 11'de başladı Portekizli teknik adamın bu tercihine karşılık ilk devrenin son bölümünde sahneye çıkan Lincoln Henrique, frikikten şık bir gole imza attı. Karşılaşmanın 81. dakikasında da uzak mesafeden sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaparak tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı.Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.