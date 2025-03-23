Fenerbahçe'de sağ bek kararı!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Osayi-Samuel ile sezon sonunda yollar ayrılması bekleniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı oyuncuya yeni bir teklif sunulması beklenmezken, Portekizli teknik adam bu bölgede Mert Müldür ile devam etmeyi planlıyor.
Osayi-Samuel'den boşalacak olan nicelik eksiğini Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic ile doldurmayı planlayan sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun yeterliliğine göre bölgeye takviye yapıp yapmama konusunda karar verecek.
Sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı oyuncuya yeni bir teklif sunulması beklenmezken, Portekizli teknik adam bu bölgede Mert Müldür ile devam etmeyi planlıyor.
Osayi-Samuel'den boşalacak olan nicelik eksiğini Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic ile doldurmayı planlayan sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun yeterliliğine göre bölgeye takviye yapıp yapmama konusunda karar verecek.