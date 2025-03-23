Fenerbahçe'de sağ bek kararı!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Osayi-Samuel ile sezon sonunda yollar ayrılması bekleniyor.Sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı oyuncuya yeni bir teklif sunulması beklenmezken, Portekizli teknik adam bu bölgede Mert Müldür ile devam etmeyi planlıyor.Osayi-Samuel'den boşalacak olan nicelik eksiğini Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic ile doldurmayı planlayan sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun yeterliliğine göre bölgeye takviye yapıp yapmama konusunda karar verecek.