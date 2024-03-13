Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!

Fenerbahçe'de orta sahada büyük bir rekabet yaşanıyor...
Sarı-Lacivertliler'in ideal orta saha üçlüsü Sebastian Szymanski, Fred ve İsmail Yüksek'ti. Rade Krunic transferiyle rekabet daha da arttı. Bu rekabete ciddi anlamda dahil olan bir isim daha var.
PUANLAR KAZANDIRDI
Kaptanlardan Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanıyla birlikte takıma önemli puanlar kazandırdı. Deneyimli futbolcu asist, goller ve oyunu ile Rizespor,
Kasımpaşa ve Pendik maçlarında kazanılan üç puanın başrolünde yer aldı. Bu durum sonrası orta sahada da taşlar yerinden oynadı.
TRABZON'DA YİNE SAHADA
Fred'in yokluğunda 8 numarayı dolduran Mert Hakan ayrıca Szymanski'nin pozisyonunda da oynayabiliyor. Takımı ateşleyen isimlerden olan deneyimli futbolcu, Pendik maçında bu bölgede başarıyla görev yaptı. Trabzonspor maçı için teknik heyetin Mert Hakan'ı 11'de düşündüğü öğrenildi.
Bu nedenle de son lig maçındaki gibi Szymanki'nin yedek olması planlanıyor. Polonyalı futbolcunun yarın Union SG ile oynanacak Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde 11'de forma giyeceği aktarıldı.
Sarı-Lacivertliler'in ideal orta saha üçlüsü Sebastian Szymanski, Fred ve İsmail Yüksek'ti. Rade Krunic transferiyle rekabet daha da arttı. Bu rekabete ciddi anlamda dahil olan bir isim daha var.
PUANLAR KAZANDIRDI
Kaptanlardan Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanıyla birlikte takıma önemli puanlar kazandırdı. Deneyimli futbolcu asist, goller ve oyunu ile Rizespor,
Kasımpaşa ve Pendik maçlarında kazanılan üç puanın başrolünde yer aldı. Bu durum sonrası orta sahada da taşlar yerinden oynadı.
TRABZON'DA YİNE SAHADA
Fred'in yokluğunda 8 numarayı dolduran Mert Hakan ayrıca Szymanski'nin pozisyonunda da oynayabiliyor. Takımı ateşleyen isimlerden olan deneyimli futbolcu, Pendik maçında bu bölgede başarıyla görev yaptı. Trabzonspor maçı için teknik heyetin Mert Hakan'ı 11'de düşündüğü öğrenildi.
Bu nedenle de son lig maçındaki gibi Szymanki'nin yedek olması planlanıyor. Polonyalı futbolcunun yarın Union SG ile oynanacak Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde 11'de forma giyeceği aktarıldı.