Fenerbahçe'de kulübeden gelen 12 puan!

Rize'de 3 puanı sonradan girenlerle alan sarı-lacivertliler, bu sezon yedek güçten 19 gollük katkı gördü ve hanesine 12 puan yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kulübeden gelen 12 puan!
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19 Şubat 2024 13:45
Kadıköy'de Alanya ile 2-2 berabere kalarak zirve yolculuğunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın hamleleriyle sonuca gitti.

Yoğun yağmur nedeniyle, balçık haline gelen sahada ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başlayan tecrübeli hoca, amacına ulaştı. Krunic'in yerine Mert Hakan, Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin yerine de Serdar Dursun'u alan Kartal, İrfan'ın 1 gol-1 asisti, Serdar'ın golü ve Mert Hakan'ın Dzeko'ya yaptığı asistiyle 3 puanı söküp aldı.

SÜPER LİG'İN AÇIK ARA EN İYİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gözler önüne serdi.

Kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden 9 gol-10 asistlik katkı alan Kartal, bu alanda ligin açık ara en iyi hocası olmayı sürdürdü. Kendisini mahcup etmeyen 9 oyuncu toplamda 19 kez tabelaya direkt etki ederek, Fenerbahçe'nin hanesine 12 puan yazdırdı.

Kulübeden gelerek en büyük katkıyı 3 gol, 3 asistle İrfan Can Kahveci verirken onu 3 gol, 1 asistle Batshuayi ve 1 gol, 1 asistle King takip etti.

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