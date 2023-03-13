Fenerbahçe'de kayıp aranıyor: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin sezon başındaki en göze çarpan oyuncusu olan İsmail Yüksek, kayıplara karıştı. Son olarak 29 Ocak'taki Kasımpaşa maçında sadece 3 dakika süre alabilen orta saha oyuncusu, Jorge Jesus tarafından adeta kızağa çekildi.



Geçen sezon Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında Jorge Jesus'un talebi üzerine takımda kalan İsmail Yüksek, sezon önceki hazırlık kampındaki performansıyla göz doldurmuştu. Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme maçında Dinamo Kiev'e karşı 90 dakika forma giyen İsmail Yüksek, rövanş maçının 53. dakikasında kırmızı kart görmüştü.



Kritik maçta gördüğü kırmızı karta rağmen Jesus'un şans vermeye devam ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'in ilk 11 haftasında (iki maçta sakattı) toplam 249 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Aynı dönemde Avrupa Ligi maçlarında da sahaya çıkan Yüksek, ön eleme ve grup maçlarında 6 kez ilk 11'de şans buldu ve 529 dakika sahada kaldı.



KASIMDAN SONRA KAYBOLDU



Ancak hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen birden bire Jesus'un gözünden düşen İsmail Yüksek, kasım ayından beri Süper Lig'de sadece 11 dakika oyunda kaldı. Kadıköy'deki Sivasspor maçında 6 dakika oynayan İsmail Yüksek, Hatayspor ve Ümraniyespor maçında 1'er dakika, son olarak Kasımpaşa maçında ise 3 dakika oynayabildi.



19 Ocak tarihinde oynanan Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kalan İsmail Yüksek'in 90 dakika süre aldığı son maç bu oldu.



MİLLİ TAKIMA SEÇİLMİŞTİ



Sezon başındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi C Grubu'ndaki Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında forma giydi. Lüksemburg'a karşı sonradan oyuna giren ve 10 dakika sahada kalan Yüksek, 1 gol atma başarısı göstermişti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İsmail Yüksek'in milli takımdaki performansıyla ilgili olarak, "Özellikle İsmail'in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak." ifadelerini kullanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ