Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine Berkay Özcan!

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in satışına onay vermesi durumunda Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ı gündemine almayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine Berkay Özcan!
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17 Ocak 2024 14:16
Fenerbahçe, orta sahada İsmail Yüksek'in olası ayrılığına karşın alternatif ismini belirledi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncusu İsmail Yüksek'in satışına onay vermesi durumunda Başakşehir forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı gündemine alacak.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncunun transferi için Başakşehir'e takas oyuncu ya da bonservis teklif edeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Başakşehir ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Berkay Özcan, bu sezon takımıyla 19 karşılaşmada forma giyerken 1 asist kaydetti.

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