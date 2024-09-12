Fenerbahçe'nin A Milli yıldızlarından İsmail Yüksek, Avrupa devlerinin radarında.
İzlanda maçındaki performansıyla adından söz ettiren, sezona da formda bir giriş yapan başarılı orta saha için ilgi artıyor. Yaz başında Atletico Madrid'in 3 milyon Euro kiralama teklifini sezon başında reddeden sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon Euro'luk bonservis bekliyor. Lyon, Marsilya ve Alman kulüpleri de ilgileniyor.
ZAM YAPILACAK
Sarı lacivertli yönetim de bu ilgiye karşı harekete geçmiş durumda. 2027'ye kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'in maaşının iyileştirilmesi kararı alındı. Başarılı orta sahaya zam yapılacak.
REKABETE HAZIR
İsmail kendi bölgesine Sofyan Amrabat'ın alınmasını da dert etmiyor. Forma için rekabete hazır olduğunu teknik heyete bildiren 26 yaşındaki futbolcunun hedefi de belli: Fenerbahçe'de şampiyon olduktan sonra Avrupa'ya transfer olmak...
FENERBAHÇE PERFORMANSI
25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 87 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
İzlanda maçındaki performansıyla adından söz ettiren, sezona da formda bir giriş yapan başarılı orta saha için ilgi artıyor. Yaz başında Atletico Madrid'in 3 milyon Euro kiralama teklifini sezon başında reddeden sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon Euro'luk bonservis bekliyor. Lyon, Marsilya ve Alman kulüpleri de ilgileniyor.
ZAM YAPILACAK
Sarı lacivertli yönetim de bu ilgiye karşı harekete geçmiş durumda. 2027'ye kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'in maaşının iyileştirilmesi kararı alındı. Başarılı orta sahaya zam yapılacak.
REKABETE HAZIR
İsmail kendi bölgesine Sofyan Amrabat'ın alınmasını da dert etmiyor. Forma için rekabete hazır olduğunu teknik heyete bildiren 26 yaşındaki futbolcunun hedefi de belli: Fenerbahçe'de şampiyon olduktan sonra Avrupa'ya transfer olmak...
FENERBAHÇE PERFORMANSI
25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 87 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.