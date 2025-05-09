Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi.
Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.
Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.
Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi.
Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.
Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.