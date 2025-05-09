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Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic

Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Dusan Tadic arasında gerginlik yaşandı.

calendar 09 Mayıs 2025 20:56 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 20:57
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic
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Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi.

Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.

Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.





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