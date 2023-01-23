Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten Abdulkadir Bitegen'e tepki

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Ümraniyespor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen için flaş ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten Abdulkadir Bitegen'e tepki
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23 Ocak 2023 23:04
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını eleştiren Erol Bilecik "Fenerbahçe, bu akşam hakem tarafından ince ince doğranmıştır. hakemin yönetimi, bize uygulamaları kabul edilemez." dedi.

Sözlerine devam eden Erol Bilecik "Kamuoyunun da yorumlarıyla gerçek bulunacak. Biz de salı günü değerlendirme yapacağız ve sizlerle fikirlerimizi paylaşacağız. 90 dakikada hakemin tutumu kabul edilemez. Sosyal medyada algı yönetimi devam ediyor. Bütün sporseverler, pozisyonları izlediklerinde, gerçekle buluşacaklar. Bu hakemlere rağmen kazandık, Jorge Jesus'u tebrik ederiz. Söyleyeceğimiz çok şey birikti. Salı günü bir basın toplantısı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



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