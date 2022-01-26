Fenerbahçe'de 5 oyuncuya durmak yok!

Sivasspor maçının ardından takımına 3 gün izin verilen Fenerbahçe'de herkes tatil yapmadı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 5 oyuncuya durmak yok!
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26 Ocak 2022 09:15
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Sivasspor maçının ardından takımına 3 gün izin vermişti. Futbolcular, yoğun geçen fikstürün ardından dinlenip, aileleriyle vakit geçirme fırsatı buldu. Ancak bu süreçte herkes tatil yapmadı.

Sakat olan Novak ve Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi. İyileşen ve arkadaşlarıyla aralarındaki açığı kapatmak isteyen Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Mert Hakan Yandaş ise kendileri için hazırlanan özel çalışma programı çerçevesinde antrenmanlarını sürdürdüler. 

 

 

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