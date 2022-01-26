Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Sivasspor maçının ardından takımına 3 gün izin vermişti. Futbolcular, yoğun geçen fikstürün ardından dinlenip, aileleriyle vakit geçirme fırsatı buldu. Ancak bu süreçte herkes tatil yapmadı.



Sakat olan Novak ve Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi. İyileşen ve arkadaşlarıyla aralarındaki açığı kapatmak isteyen Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Mert Hakan Yandaş ise kendileri için hazırlanan özel çalışma programı çerçevesinde antrenmanlarını sürdürdüler.













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