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Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaştı!

Fenerbahçe, Gent ile Archie Brown transferi için 8-9 milyon euro arası bir bedelle anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşmeye hazırken, Milan'dan gelen son dakika ilgisi süreci belirsizleştirdi. İtalyan ekibi resmi teklif yapmazsa, Brown'un Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

calendar 11 Temmuz 2025 00:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaştı!
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Fenerbahçe, Belçika ekibi KAA Gent ile İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi konusunda 8 ila 9 milyon euro arasında bir bedelle anlaşmaya vardı. 

23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; dün Archie Brown, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Şu ana kadar Milan'dan resmi bir teklif gelmedi. Eğer kısa süre içinde somut bir adım atılmazsa, Archie Brown'un Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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