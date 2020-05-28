YARIŞ İYİCE KIZIŞTI

Galatasaray'ın transferinde Fenerbahçe ile yarıştığı Sivasporlu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den yönetime önemli bir mesaj geldi.Terim, yönetime, "Önümüzdeki sezon takımı Mert Hakan'ın üzerine kurmayı planlıyorum. Onu sakın elden kaçırmayalım" uyarısında bulundu.Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuya G.Saray yıllık 1.6 milyon Euro, F.Bahçe ise senelik 2 milyon Euro önermişti. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un da fiyat artırabileceği konuşuluyor.