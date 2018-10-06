FATİH TERİM'DEN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

ANTALYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

MAICON YERDE KALDI, CÜNEYT ÇAKIR 'DEVAM' DEDİ

GALATASARAY, KANATLARDAN POZİSYON ARADI





ÖMER BAYRAM ÇOK ORTA YAPTI AMA... ÖMER BAYRAM ÇOK ORTA YAPTI AMA...

ÇAKIR ÖNCE PENALTI VERDİ, VAR UYARISIYLA İPTAL ETTİ





ANTALYASPOR DAHA ÇOK KAPANDI, GALATASARAY AÇAMADI ANTALYASPOR DAHA ÇOK KAPANDI, GALATASARAY AÇAMADI

GARRY RODRIGUES YERİNE SOFIANE FEGHOULI





MAICON OYUNA FORVET OLARAK GİRDİ! MAICON OYUNA FORVET OLARAK GİRDİ!

İKİNCİ FORVET OLARAK DONK GİRDİ, GOLÜ ATTI!





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada kafa vuruşuyla Ryan Donk attı.Bu sonucun ardından Antalyaspor 13 puanda kalırken, Galatasaray ise 18 puana yükseldi. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle 3 maç aranın ardından deplasmanda kazanmış oldu.Milli aranın ardından Antalyaspor, 21 Ekim Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Bursaspor ile 19 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Porto maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye'ye ilk 11'de şans verdi.Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş ilk 11'ini çıkardı.Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.Antalyaspor Teknik direktör Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında Ruud Boffin, Diego Angelo, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Chico, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara ve Hakan Özmert ilk 11'ini sahaya sürdü.Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Abdelaziz Barrada, Mevlüt Erdinç ve William Vainqueur kadroda yer almadı.Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Antalyaspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.Ev sahibi Antalyaspor, maça hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Maicon, savunma arkasına sarktı. Maicon, Fernando Muslera ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda faul olmadığı kararını verdi ve 'Devam' dedi.İlk dakikalarda orta sahada top kayıpları dikkat çekerken, iki takımda oyun kontrolünü sağlamakta güçlük çekti. Galatasaray ise Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru ile kanatlardan atak geliştirmeye çalıştı.Antalyaspor'un kalabalık savunması, Galatasaray'ın hücumda pozisyon üretmesine engel olurken oyunda tempo çok düşüktü. Mücadele, ilk dakikadan sonra ilk yarım saatlik bölümde duran toplar ve kanat ortalarıyla gol arayışlarına sahne oldu. Antalyaspor, 32'de kornerde Diego Angelo ile gole yaklaştı ancak tecrübeli savunma oyuncusu çerçeveyi bulamadı.Galatasaray'da ilk yarının etkin isimlerinden Ömer Bayram, sol kanatta Garry Rodrigues'e alınan ekstra önlemler dolayısıyla boş kaldı ve sürekli müsait pozisyonda orta yapma imkanı buldu ancak bu ortaları da Antalyaspor savunması uzaklaştırmayı başardı.İlk yarının en önemli pozisyonu 44. dakikada yaşandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır önce Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek kararından vazgeçti.İkinci yarıya daha fazla tedbirle başlayan Antalyaspor, 47. dakikada Hakan Özmert ile kontraya çıktı. Younes Belhanda, bu atağı faulle durdurunca sarı kart gördü.Galatasaray, bu pozisyonun ardından oyunu Antalyaspor yarı sahasında oynamaya başladı. Fakat, merkezi çok kalabalık ve kademeli olarak savununca Galatasaray pozisyon bulamadı. İlk yarıda daha fazla atak yapan Antalyaspor ise ikinci yarıda orta sahayı bile daha az geçmeye başladı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuna ilk müdahaleyi yapan isim oldu ve günün etkisiz ismi Garry Rodrigues yerine Sofiane Feghouli'yi 62. dakikada sahaya sürdü.Oyuna giren Feghouli, 65'te Badou Ndiaye'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluştu. Sol çaprazdan kaleye çok sert bir şut çeken Feghouli, kaleciyi geçemedi3 dakika sonra ise Antalyaspor'da Doğukan Sinik yerine Harun Alpsoy oyuna girdi.69. dakikada Galatasaray'ın maç boyu ceza sahası dışından bulduğu en net fırsatlardan birinde yayda boş kalan Badou Ndiaye, plase vuruşuyla kaleciyi geçemedi.73'te Antalyaspor'dan ikinci değişiklik geldi. Yekta'nın yerine Danilo Campos oyuna girdi.3 dakika sonra ise Galatasaray'da Belhanda yerine Maicon oyuna girdi. Maicon, forvete geçti ve Galatasaray 4-4-2 oynamaya başladı.Galatasaray, bu değişikliğin ardından 77'de ceza sahası içindeki en net fırsatını harcadı. Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sinan Gümüş'ün altıpas önünde yaptığı sert kafa vuruşunda Ruud Boffin son anda topa hakim olmayı başardı.Galatasaray'ın son değişikliği ise 85. dakikada geldi. Onyekuru'nun yerine Ryan Donk girdi. Sinan Gümüş, sağ kanada Onyekuru'nun yerine geçti. Ryan Donk ise Maicon'un yanında forvet olarak görev aldı.Ryan Donk, 87. dakikada gelen ortaya net bir kafa vuruşu yaptı ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı. Ryan Donk, bu golle birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.1. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, defans arkasına atılan topa Maicon hareketlendi. Topa yetişen Muslera'nın vuruşunda, Maicon'a çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.33. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerindeki Celustka'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağa arka direkte Diego'nun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu Video Yardımcı Hakem "VAR" ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra "VAR" kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın ortasında, topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.59. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın yerden ortası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.65. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.69. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.73. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Hakan Özmert'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.77. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Gümüş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin yatarak kontrol etmeyi başardı.AntalyaCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBoffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 74 Danilo), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 68 Harun Alpsoy), Maicon, DoukaraMuslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda (Dk. 76 Maicon), Onyekuru (Dk. 85 Donk), Rodrigues (Dk. 61 Feghouli), Sinan GümüşDk. 87 Donk (Galatasaray)Dk. 5 Maicon (Antalyaspor), Dk. 40 Sinan Gümüş, Dk. 47 Belhanda, 90+2 Fernando (Galatasaray)