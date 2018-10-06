Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR'a gönderme!

Süper Lig'dedeplasmanda1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar'dan flaş bir paylaşım geldi.Maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakkında paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Maçın gerçek sonucu. VAR ve Cüneyt Çakır 1-Antalyaspor 0" ifaderini kullandı.