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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR'a gönderme!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından Cüneyt Çakır ve VAR'a göndermede bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR'a gönderme!
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06 Ekim 2018 23:16
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Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar'dan flaş bir paylaşım geldi.

Maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakkında paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Maçın gerçek sonucu. VAR ve Cüneyt Çakır 1-Antalyaspor 0" ifaderini kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı;



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