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Antalya'da tartışmalı pozisyon: Muslera...

Antalyaspor - Galatasaray maçının henüz başında Muslera'nın yaptığı hareket için "devam" kararı çıkması tartışma yarattı.

Kaynak: Sporx.com
Antalya'da tartışmalı pozisyon: Muslera...
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06 Ekim 2018 19:15
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Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz başında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Antalyaspor'da savunma arkasına uzun atılan topa Maicon hareketlendi, ceza alanının hemen dışında Galatasaray'da kalesini terk eden Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı.

Antalyasporlu oyuncular, pozisyon sonrasında ciddi itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Cüneyt Çakır "devam" kararı verdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada pozisyonun görüntüsünü paylaşarak Cüneyt Çakır'ın kararına tepki gösterdi.









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