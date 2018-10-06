Ryan Donk: 'Belki ileride de forvet oynarım'

Bir gazetecinin, Terim'in basın toplantısında "Ryan girdi Donk diye vurdu" diyerek golü tarif ettiğini hatırlatması üzerine, "İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmıştır diye tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'ın'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede sonradan oyuna dahil olarak forvet olarak görev alan ve tek golü kaydeden, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.Önemli bir gol attığını belirten Donk, "Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu" ifadelerini kullandı.Fatih Terim'in kendisini forvete koyarak önemli bir taktik hamlesi yaptığını söyleyen Hollandalı oyuncu, "Çok güzel bir taktik hamlesiydi hocamızın yaptığı. Uzun toplarla geldiğimizde bütün hava toplarını onlar kazanıyordu" dedi.İleride de forvet oynamaya sıcak baktığını ifade eden Donk, "Belki ileride fovet oynayabilirim, kim bilir" diyerek sözlerini noktaladı.