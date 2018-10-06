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Albayrak, Terim'in forvet sözünü aktardı

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Albayrak, Terim'in forvet sözünü aktardı
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06 Ekim 2018 21:45
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Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Fatih Terim'in kendisine forvet mesajını aktaran idareci, "Porto mağlubiyeti bizi çok üzmüştü. Antalya'ya uzun bir yolculuk sonrası geldik, çok sıcak bir havaya geldik. İçeride Fatih Hoca, bana espri yaptı 'Seni santrfordan kurtardım' diye. Biliyorsunuz hocamın esprileri bitmez" dedi.

Zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayan yönetici, "Zor oldu ama temiz oldu. 2-3 gün hep berabere dinlenmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, emin adımlarla yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın tekrar inceleme kararına değinen Albayrak, "UEFA'nın Galatasaray ile ilgili son açıklamasında herhangi bir şey yok. Aynı durum bazı takımlar için de geçerli. Bize sadece 'Hata yapmayın sakın' diyorlar. Allah'ın izniyle biz de hata yapmayacağız. Hata yapsaydık, faturayı Galatasaray ağır öderdi" dedi.



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