Fernando'dan Fatih Terim övgüsü!

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Fernando açıklamalarda bulundu.
Fernando, Fatih Terim'in Maicon ve Donk'u forvet oynatmasını överken şu sözleri kullandı;
''HOCAMIZ İKİ STOPERİ FORVET OYNATTI VE...''
''Bugün en önemli olan şey 3 puandı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hocamızın yapmış olduğu taktik değişiklik bize inanılmaz yardım etti, iki stoperi forvet oynattı ve önemli bir galibiyet aldık.''
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Fernando, Fatih Terim'in Maicon ve Donk'u forvet oynatmasını överken şu sözleri kullandı;
''HOCAMIZ İKİ STOPERİ FORVET OYNATTI VE...''
''Bugün en önemli olan şey 3 puandı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hocamızın yapmış olduğu taktik değişiklik bize inanılmaz yardım etti, iki stoperi forvet oynattı ve önemli bir galibiyet aldık.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın