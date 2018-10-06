Fernando'dan Fatih Terim övgüsü!

'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardındanaçıklamalarda bulundu.Fernando, Fatih Terim'in Maicon ve Donk'u forvet oynatmasını överken şu sözleri kullandı;''Bugün en önemli olan şey 3 puandı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hocamızın yapmış olduğu taktik değişiklik bize inanılmaz yardım etti, iki stoperi forvet oynattı ve önemli bir galibiyet aldık.''