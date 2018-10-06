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Fernando'dan Fatih Terim övgüsü!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Antalyaspor galibiyetinin ardından Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Fernando'dan Fatih Terim övgüsü!
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06 Ekim 2018 21:19
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Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Fernando açıklamalarda bulundu.

Fernando, Fatih Terim'in Maicon ve Donk'u forvet oynatmasını överken şu sözleri kullandı;

''HOCAMIZ İKİ STOPERİ FORVET OYNATTI VE...''

''Bugün en önemli olan şey 3 puandı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hocamızın yapmış olduğu taktik değişiklik bize inanılmaz yardım etti, iki stoperi forvet oynattı ve önemli bir galibiyet aldık.''

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