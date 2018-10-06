Galatasaray, 44. dakikada penaltı kazandı ancak VAR uyarısıyla penalt iptal edildi.Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır, Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.VAR'dan da onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyuna hava atışıyla başladı.İptal edilen penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gülerek tepki gösterdi.