  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Galatasaray'ın penaltısı VAR ile iptal edildi!

Cüneyt Çakır, 44. dakikada Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır, kararını iptal etti.

Galatasaray'ın penaltısı VAR ile iptal edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 19:53
İlgili Haberler
Galatasaray, 44. dakikada penaltı kazandı ancak VAR uyarısıyla penalt iptal edildi.

Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır, Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

VAR'dan da onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyuna hava atışıyla başladı.

İptal edilen penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gülerek tepki gösterdi. 








GÖRÜNTÜLER BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için