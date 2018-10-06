Teknik Direktörü'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Korkmaz, "Oyuncularımın hepsine teşekkür ederim, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Eksik yönümüz, hücumcularımız sakattı ve istediklerimizi yapamadık. Savunma olarak iyi işler yapmaya çalıştık ama bir yan top gol oldu. Son dakikada Sissoko'nun pozisyonu vardı, olmadı" ifadelerini kullandı.Teknik adam, hedeflerinin hiçbir zaman şampiyonluk olmadığını vurgularken, "Bizim şampiyonluğa oynama durumumuz yok. Bu senenin zor olacağını geldiğimde de söylüyordum. Bu seneyi iyi atlatırsak, Antalyaspor gelecek senelerde iyi noktada olur. Geçiş sürecini iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.