Fatih Terim'den Adem Ljajic'e ret

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Adem Ljajic transferini veto etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Adem Ljajic'e ret
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20 Ağustos 2021 11:13
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi ancak Fatih Terim bu öneriyi reddetti.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı kulüpten garanti 3 milyon euro maaş alan Adem Ljajic menajerler tarafından, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine sunuldu.

1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray Yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.



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