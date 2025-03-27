Fatih Karagümrük'ün yeni stadyumu için imzalar atıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.
Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.
Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.