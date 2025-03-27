Fatih Karagümrük'ün yeni stadyumu için imzalar atıldı!

Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Fatih Karagümrük'ün yeni stadyumu için imzalar atıldı!
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27 Mart 2025 16:05
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.

Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.

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