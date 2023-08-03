Fas gruptan çıktı, Almanya elendi!

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar yaşanmaya devam ediyor.



H Grubu'nda Fas, karşılaştığı grubun birincisi Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı ve Kolombiya'nın ardından ikinci sırada yer alarak tarihinde ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Güney Kore karşısında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber 4 puanda kalan Almanya grubun üçüncü sırasında kalarak tarihinde ilk kez grup aşamasında elendi. Grubun diğer temsilcisi Güney Kore ise grubu 1 puan ile sonuncu sırada tamamladı.



FAS MİLLİ TAKIMI TARİHE GEÇTİ



2022 Erkekler Dünya Kupası'nda Yarı Final oynayan Fas, kadınlarda da gruptan çıkma başarısı göstererek Nijerya'nın 1988 yılında Erkekler Dünya Kupası, 1989 yılında Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplardan üst tura çıkma başarısına ortak oldu. Fas Milli Takımı, hem erkekler hem kadınlar Dünya Kupaları'nda gruplardan üst tura ulaşan ikinci Afrika ülkesi olarak tarihe geçti.



GRUPTAN ÇIKAN 3 AFRİKA ÜLKESİ



2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda grup aşamasında Nijerya, Güney Afrika ve Fas şu ana kadar gruplarından çıkan Afrika takımları oldu.



