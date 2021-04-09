F.Bahçe'nin de istediği Visca için Abdullah Avcı devreye girecek

Artık yeni bir maceraya yelken açmayı hedefleyen Edin Vİsca için Başakşehir, "Sezon sonunda konuşalım" cevabını verirken, Abdullah Avcı da eski öğrencisini ikna etmek adına bizzat devreye girecek

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe'nin de istediği Visca için Abdullah Avcı devreye girecek
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09 Nisan 2021 09:14
Fırtına'nın yıllardır kurduğu Edin Visca hayali bu yaz gerçek olabilir... 3 senedir sürekli gündeme gelen Boşnak yıldız için Trabzonspor Yönetimi ciddi hamlelerde bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2011'de keşfedip Başakşehir'e getirdiği ve yaklaşık 6 yıl hocalığını yaptığı eski öğrencisini kadroda çok isterken; oyuncunun menajeriyle temasa geçilmişti. 10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca, artık yeni bir maceraya yelken açmayı hedefliyor.

Fenerbahçe de istiyor!

Trabzonspor'un yanı sıra Visca'ya Fenerbahçe ve hatta diğer büyük kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen Avcı kozuyla Fırtına bir adım önde gözüküyor.

Hocanın gözü yönetimde

31 yaşındaki yıldız için oldukça istekli davranan Karadeniz ekibi, Başakşehir'in de kapısını çaldı. Daha önce Visca'ya yapılan teklifleri direkt reddeden Başakşehir, bu kez "Sezon sonu konuşalım" cevabını verdi.

Eski öğrencisiyle bizzat görüşecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimin de her türlü fedakarlığı yapmasını bekliyor.

Tecrübeli hoca, yeni sezonda Nwakaeme-Visca kanatlarıyla hücum hattına seviye atlatmak istiyor. Avcı, Boşnak yıldızın Bakasetas gibi bir etki yaratacağını düşünüyor.



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