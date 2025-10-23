23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

F.Bahçe öncesi Roma'yı yıktılar!

Bir sonraki maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Viktoria Plzen, Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

calendar 23 Ekim 2025 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
F.Bahçe öncesi Roma'yı yıktılar!
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında AS Roma ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçı konuk ekip Viktoria Plzen, 2-1'lik skorla kazandı.

Çek ekibi Viktoria Plzen, 20. dakikada Prince Adu ve 22. dakikada Cheick Souare ile bir anda skoru 2-0'a getirdi.

Roma'nın tek golü 54. dakikada Paulo Dybala'nın penaltısından geldi.

İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.

Namağlup Viktoria Plzen, puanını 7'ye çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Roma, 3 puanda kaldı.

Viktoria Plzen, bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Roma ise Rangers deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
