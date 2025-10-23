F.Bahçe öncesi Roma'yı yıktılar!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında AS Roma ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçı konuk ekip Viktoria Plzen, 2-1'lik skorla kazandı.



Çek ekibi Viktoria Plzen, 20. dakikada Prince Adu ve 22. dakikada Cheick Souare ile bir anda skoru 2-0'a getirdi.



Roma'nın tek golü 54. dakikada Paulo Dybala'nın penaltısından geldi.



İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.



Namağlup Viktoria Plzen, puanını 7'ye çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Roma, 3 puanda kaldı.



Viktoria Plzen, bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Roma ise Rangers deplasmanına gidecek.



