Eyüp Aydın'dan çok konuşulan gol!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor deplasmanına konuk oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eyüp Aydın, 44. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı.
Eyüp Aydın'ın Boluspor deplasmanında uzak mesafeden attığı gol sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
İşte Eyüp Aydın'ın o golü:
Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eyüp Aydın, 44. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı.
Eyüp Aydın'ın Boluspor deplasmanında uzak mesafeden attığı gol sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
İşte Eyüp Aydın'ın o golü:
🚀Eyüp Aydın'ın golü pic.twitter.com/KQXJiqfGnd
— Sporxtv (@sporxtv) February 6, 2025