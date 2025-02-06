Eyüp Aydın'dan çok konuşulan gol!

Galatasaray forması giyen Eyüp Aydın, Boluspor maçına attığı golle damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Eyüp Aydın'dan çok konuşulan gol!
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06 Şubat 2025 17:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eyüp Aydın, 44. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı.

Eyüp Aydın'ın Boluspor deplasmanında uzak mesafeden attığı gol sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte Eyüp Aydın'ın o golü:




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