Eski Beşiktaşlı Negredo Barcelona'yı yıktı

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, Cadiz'e deplasmanda 2-1 kaybetti, Cadiz'in galibiyet golünü eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo attı.

Abone Ol
Eski Beşiktaşlı Negredo Barcelona'yı yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2020 00:57
La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, Cadiz deplasmanına konuk oldu.

Estadio Ramón de Carranza'da oynanan karşılaşmayı Cadiz 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imzasını attı.

Maçın henüz 8. dakikasında Alvaro Gimenez'in golüyle öne geçerek başlayan Cadiz, Barcelona karşısında ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda tempoyu arttıran Barcelona 57. dakikada Alcala'nın golüyle eşitliği yakaladı. 62. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo oyuna girdi ve 1 dakika sonra attığı golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları gol için yeterli olmadı ve Cadiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Cadiz 18 puana yükselirken Barcelona ise 12 puanda kaldı ve lider Atletico Madrid'in 12 puan gerisinde kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için