Esenler Erokspor ile Boluspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor'un Boluspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Esenler Erokspor ile Boluspor yenişemedi
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02 Şubat 2025 21:09
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, Boluspor'u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 
Esenler Erokspor'un golünü 19. dakikada Ufuk Akyol, Boluspor'un golünü ise 75. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, 30 puanla 14. sırada yer aldı. 32 puana ulaşan Boluspor ise 10. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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