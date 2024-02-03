Ertuğrul Sağlam: 'Tahammülümüz yoktu'

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kazanmak zorunda oldukları ve puan kaybına kesinlikle tahammülün olmadığı bir karşılaşmadan kayıpsız ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Sağlam, alt gruptan sıyrılmak için mücadele eden bir takımla karşılaştıklarını belirtti.



Sağlam, maça başladıklarında önde baskı yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Rakibin öz güvenini yukarı çıkarmadan, onları böyle ayağa kaldırmadan maçın başında 'Buradan size ekmek yok, buradan size çıkış yok.' mesajını vermek istedik ki aslında çok da başarılı olduk. İlk bölümde ciddi anlamda 3-4 tane çok net pozisyonumuz var. Tam istediğimiz gibi maça başladık. Sonrasında tabii biraz tempo düştü. Baskıdan sonra temponun biraz düşmesi, bence normaldir. Ama biz bu süreyi biraz bence 'kaçırdık' gibime geliyor."



Daha erken öne geçmeleri ve farkı arttırmaları gereken bir maç oynadıklarını anlatan Sağlam, golden sonra Adanaspor'un yine çaba gösterdiğini, bunun çok net olmayan bir birkaç sönük atakla geçtiğini anlattı.



Sağlam, Adanaspor'un en büyük umudunun korner ve duran toplar olduğunu, orada da bir hata yapmadıklarını kaydetti.



Maçta 3 puanın dışında ofansif anlamda sönük kaldıklarına işaret eden Sağlam, "Kazanmak zorunda olduğumuz ve puan kaybına kesinlikle tahammülümüzün olmadığı bir karşılaşmadan kayıpsız ayrıldığımız için mutluyuz. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Puan hanemize üç puan daha ekledik. An itibariyle ikinciyiz bunun keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.



