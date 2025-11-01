Ertuğrul Doğan: 'Çok iyiydiler, sağ olsunlar'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavililerin başkanı, Galatasaray deplasmanına gelen taraftarlara teşekkür etti.
Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çok iyilerdi. Sağ olsunlar. Gayet güzel bir şekilde burada takımlarını desteklediler. Tüm taraftarlarımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
