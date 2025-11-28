Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği değerlendirme toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor maçından 1 puan almanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.Antalyaspor ile 6 maça çıktığını ve ideal ilk 11'i kurmaya çalıştığını söyleyen Bulut, takımın iyiye doğru gittiğini kaydetti.Hücum anlamında da daha kreatif olmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, ilerleyen haftalarda daha iyi bir seviyeye geleceklerini ifade etti.Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları Göztepe'nin zorlu bir ekip olduğuna dikkati çeken Bulut, şunları söyledi: