Erman Toroğlu: "90+'da Erzurum'un penaltısı verilmedi"

Erman Toroğlu, Erzurumspor - Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin penaltısının verilmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com
Erman Toroğlu: '90+'da Erzurum'un penaltısı verilmedi'
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24 Ekim 2020 22:48
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin penaltısının verilmediğini belirterek tepki gösterdi.

Erzurumsporlu oyuncunun yerde kaldığı pozisyon için konuşan Toroğlu, "90+'da bir penaltı daha var, net penaltı. Galatasaraylı oyuncu, uzatmada Erzurumlu oyuncu ceza alanına girmeden sol eliyle boğazına çakıyor, devam ettiriyor, Erzurumlu oyuncu öne geçiyor, üzerine gidip itiliyor. Akıllı hakem olsa dışarıda faul verir, bir de sarı kart çakar, kurtarır. Bir de zeki değil! Hakem biraz da zeki olacak." yorumunu yaptı.

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