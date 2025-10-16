Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, çeyrek final maçını kaybetti

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Büyük Britanya'ya 60-59 yenildi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-9 üstün tamamlayan Büyük Britanya, devre arasına da 30-19 önde girdi.
Son Avrupa şampiyonu Büyük Britanya, son çeyrek öncesi farkı 14 sayıya (52-38) çıkardı.
Türkiye, etkili oyunuyla bitime 1 dakika 11 saniye kala skoru 58-58'e getirdi ancak Büyük Britanya, sahadan 60-59 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, turnuvaya 5-8 klasman maçlarıyla devam edecek.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-9 üstün tamamlayan Büyük Britanya, devre arasına da 30-19 önde girdi.
Son Avrupa şampiyonu Büyük Britanya, son çeyrek öncesi farkı 14 sayıya (52-38) çıkardı.
Türkiye, etkili oyunuyla bitime 1 dakika 11 saniye kala skoru 58-58'e getirdi ancak Büyük Britanya, sahadan 60-59 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, turnuvaya 5-8 klasman maçlarıyla devam edecek.