16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
0-03'
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, çeyrek final maçını kaybetti

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Büyük Britanya'ya 60-59 mağlup oldu.

calendar 16 Ekim 2025 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, çeyrek final maçını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Büyük Britanya'ya 60-59 yenildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-9 üstün tamamlayan Büyük Britanya, devre arasına da 30-19 önde girdi.

Son Avrupa şampiyonu Büyük Britanya, son çeyrek öncesi farkı 14 sayıya (52-38) çıkardı.

Türkiye, etkili oyunuyla bitime 1 dakika 11 saniye kala skoru 58-58'e getirdi ancak Büyük Britanya, sahadan 60-59 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, turnuvaya 5-8 klasman maçlarıyla devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.