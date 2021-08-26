Enner Valencia: 'Umarım hep böyle devam ederim'

Fenerbahçe'nin Helsinki karşısında yıldızlaşan oyuncus Enner Valencia, maçınardından açıklamalarda bulundu.



Her kulvarda başarılı olmak istediklerini belirten atan Enner Valencia, "Gruplara kaldığımız için çok mutluyum. Çalışmalarımızı çok iyi şekilde devam ettiriyoruz. Bu kulüpte ilk kez hat-trick yaptığım için çok mutluyum. Umarım bu şekilde performans göstermeye ve takımıma yardım etmeye devam ederim. Gerçekten büyük bir takım ruhu sergiliyoruz. Oynadığımız her maçta savaşmak istiyoruz. Katıldığımız turnuvalarda başarılı olmak için çok istekliyiz. Taraftarlarımıza da buradan selam söylemek istiyorum. Bizi gerek sosyal medyadan gerek tribünlerden en iyi şekilde destekliyorlar. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu taraftara mutluluk vermek için çalışıyoruz. Bu kulübün uzun zamandır şampiyon olmadığını biliyoruz. O yüzden bu sene sonunda onlara armağan etmek istiyoruz." dedi.



"Attığın üç gol içinde en çok hangisini beğendin?" sorusuna Valencia, "Sanırım üçüncü goldü. Çünkü ilk defa böyle bir gol attım ve çok hoşuma gitti." yanıtını verdi.



Nazım Sangare'nin ilk goldeki asisti ile ilgili de başarılı oyuncu, "Gol için ceza sahasında bekledim. Takım arkadaşıma güveniyordum. Hızına ve o topa yetişeceğini biliyordum " dedi.



