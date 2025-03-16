En-Nesyri, Alex'in rekoru için sahada olacak!

Youssef En-Nesyri, Samsunspor mücadelesinde fileleri havalandırırsa, Alex de Souza'nın ardından Kadıköy'de Süper Lig'de üst üste 7 maçta gol atan ilk isim olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri, Alex'in rekoru için sahada olacak!
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16 Mart 2025 11:10
Son güncelleme 16 Mart 2025 11:11
Fenerbahçe'nin gol makinesi Youssef En-Nesyri, yükselen performansıyla takımına yardımcı olmaya devam ederken özellikle iç sahadaki performansı dikkat çekiyor.

Başarılı futbolcu Kadıköy'de sahaya çıktığı son 6 lig maçında da fileleri havalandırırken toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı. Eğer En-Nesyri, Samsunspor mücadelesinde de gol atmayı başarırsa Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olacak.

SON 10 MAÇTA 13 GOL

Sarı-lacivertli takımın Profesör lakaplı efsanesi Alex, 2006 yılında Mart ve Eylül ayları arasında iç sahada oynadığı 7 lig maçında da üst üste gol atmayı başarmıştı.

En-Nesyri sadece iç sahada değil oynadığı tüm maçlarda dikkat çeken bir form yakaladı.

Başarılı futbolcu Süper Lig'de sahne aldığı son 10 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 1 de asiste imzasını atarak Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu. 

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