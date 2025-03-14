Elazığ'da düzenlenen Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi

Elazığ'da düzenlenen Üniversiteler arası Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Fırat Üniversitesi Dart Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 17 üniversiteden 104 öğrenci katıldı.



İki gün süren şampiyonada öğrenciler derece elde etmek için mücadele etti.



"Bireysel" kategoride kadınlarda Bayburt Üniversitesinden Emine Dursun, erkeklerde Gazi Üniversitesinden Mustafa Kılıçkaya birincilik elde etti.



"Eşli" kategoride kadınlarda Bayburt Üniversitesinden Emine Dursun ve Meltem Çetinkaya, erkeklerde Gazi Üniversitesinden Mustafa Aksoy ve Mustafa Kılıçkaya birinci oldu.



"Takım" kategorisinde Fırat Üniversitesi zirvede yer aldı.



İkinci sırayı Gazi Üniversitesi alırken, Bayburt Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.



Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Şampiyonaya, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



