El Clasico sonrası kaptanların ilginç diyalogu

Modric ve Pique'nin El Clasico sonrası konuşmaları mikrofonlara takıldı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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El Clasico sonrası kaptanların ilginç diyalogu
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11 Nisan 2021 01:54
Real Madrid - Barcelona maçı sonrası kameralara ve mikrofonlara yansıyan bir an İspanya'da gündeme oturdu.

Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçın ardından iki takımın kaptanı Pique ve Modric'in konuşmaları kameralara yansıdı. Maçta yedek kalan Pique maç sonunda hakemlerle konuştuktan sonra Modric ile karşılaştı ve ikili tokalaştı, daha sonra mikrofonlara yansıyan seslerde Modrid, Pique'ye "Şimdi hakemi protesto etme zamanı değil mi?" sözlerini kullandı.

Modric'in sözlerine Pique'nin "Dostum, maçı 4 dakika uzattı" sözlerinin ardından Hırvat oyuncunun bu kez "Sen ne kadar istiyorsun" sözleri duyuldu. Kameraların önünde yaşanan diyalogun ardından ikili ayrı yönlere yürüdü.

Karşılaşma sonrasında Barcelona cephesi, özellikle de Koeman penaltı pozisyonu ile ilgili uzun süre isyan etti.

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