El Clasico sonrası kaptanların ilginç diyalogu

🎙️Modric ve Pique'nin El Clasico sonrası konuşması mikrofonlara takıldı👀



M: "Şimdi hakemi protesto zamanı değil mi?"

P: "Dostum sadece 4 dakika verdi"

M: "Sen ne kadar istiyorsun?" pic.twitter.com/Qz1wrlTcey



— Sporx (@sporx) April 10, 2021

Real Madrid - Barcelona maçı sonrası kameralara ve mikrofonlara yansıyan bir an İspanya'da gündeme oturdu.Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçın ardından iki takımın kaptanı Pique ve Modric'in konuşmaları kameralara yansıdı. Maçta yedek kalan Pique maç sonunda hakemlerle konuştuktan sonra Modric ile karşılaştı ve ikili tokalaştı, daha sonra mikrofonlara yansıyan seslerde Modrid, Pique'ye "Şimdi hakemi protesto etme zamanı değil mi?" sözlerini kullandı.Modric'in sözlerine Pique'nin "Dostum, maçı 4 dakika uzattı" sözlerinin ardından Hırvat oyuncunun bu kez "Sen ne kadar istiyorsun" sözleri duyuldu. Kameraların önünde yaşanan diyalogun ardından ikili ayrı yönlere yürüdü.Karşılaşma sonrasında Barcelona cephesi, özellikle de Koeman penaltı pozisyonu ile ilgili uzun süre isyan etti.