Koeman: 'Tüm dünya gördü, penaltımız verilmedi'

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri El Clasico sonrasında açıklama yaptı.



İlk olarak penaltı itirazlarının yaşandığı 83. dakikada Braithwaite'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Koemen, "Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü. VAR bu pozisyonları penaltı vermeyecekse neden var? Ben maçlarda hakemlerin sadece doğru kararları vermesini istiyorum. Bir de maçın sonuna 4 dakika eklendi bu da azdı. Hakem kararları nedeniyle takım kendisini üzgün hissediyor." diye konuştu.



Maç değerlendirmesinde ise Hollandalı hoca, "İlk yarıda ne defansta ne de hücumda iyi değildik. Bu gece en iyi seviyede maç oynamadığımızın farkındayız. Savunmamız özellikle yeterince iyi değildi. Forvet eksikliğimiz de var. Bazen daha kalabalık kadro ihtiyaçları da olabiliyor" ifadelerini kullandı.



Kaybettikleri El Clasico nedeniyle şampiyonlukta uzaklaşıp uzaklaşmadıklarına ilişkin sorular üzerine ise Koeman, "Ben bu konuda iyimserim. Savaştığımızı gösterdik ve daha çok maç var. Son maça kadar biz savaşmayı sürdüreceğiz" sözlerini sarf etti.



