Messi yine El Clasico maçında gol atamadı

Barcelona'nın süper yıldız Lionel Messi, daha önce 26 kez yaptığının aksine son 7 maçtır El Clasico'larda gol atamıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Messi yine El Clasico maçında gol atamadı
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11 Nisan 2021 01:11
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından çıktığı 7 "El Clasico"da da fileleri havalandıramadı.

Arantinli yıldız, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi biteceği ve kulüpte devam edip etmeyeceği belirsizliğinin sürdüğü sezonda El Clasico'larda taraftarlarını mutlu edemedi. Real Madrid'e karşı tarihin en çok El Clasico'sunu oynayan Messi, daha önce Real Madrid ağlarına 26 gol bırakmıştı.

33 yaşındaki Arjantinli süper yıldız, La Liga'da 19 maçlık namağlup serisi yakaladıkları bu sezon attığı 23 golle gol krallığının zirvesinde bulunuyor.



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