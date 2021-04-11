Barcelona El Clasico'da penaltı isyanı yaptı

Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği El Clasico'ya damga vuran anlardan birisi konuk ekibin penaltı beklediği pozisyon oldu.Karşılaşmanın 84. dakikasında Braithwaite'in takip ettiği topa yetişmek isteyen Real Madridli Mendy'nin rakibine müdehalesi penaltı itirazlarına neden oldu. Pozisyonun ardından yerde kalan Braithwaite ile birlikte tüm takım, hatta Barcelona teknik direktörü Koeman yoğun itirazlarda bulunarak kararın değişmesini istedi. Pozisyonun ardından aut kararı çıkarken Barcelonalıların VAR beklentisi de boşa çıktı ve devam kararı verildi.Maç sonunda hakem üçlüsünün yanına giden Koeman'ın sinirli şekilde pozisyonu tartıştığı gözden kaçmazken Hollandalı hoca maç sonu açıklamasında da penaltılarının verilmediğini dile getirdi.