Zidane: 'El Clasico'yu kazanmayı açık ara hak ettik'

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Barcelona'yı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Fransız hoca El Clasico'yı açık ara farkla galibiyetle tamamlamayı hak ettiklerini söyleyerek, "Açık ara farkla El Clasico'yu hak ettik. Benzema'nın golüyle öne geçtik, o saf bir yetenek! 3. golü de bulmak isterdik. Son maçlardan sonra fiziksel olarak artık sınıra gelmiş durumdayız. Kalan maçlar fazla ve aptalca bir şey yapmamamız gerekiyor." sözlerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar Liverpool maçına konsantre olmaya başlayacaklarını belirten Zidane, "Kazanarak daha iyi duruma geliyoruz. Ligde hala sıkı bir yarış devam ediyor. Birmiş bir şey yok. 3 puanın önemini biliyoruz. Şimdi Çarşamba günü oynayacağımız maça iyi dinlenerek konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.



