Edin Visca: "Toparlanmalıyız"

Trabzonsporlu Edin Visca, Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Visca: 'Toparlanmalıyız'
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25 Ocak 2024 22:20
Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Rizespor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Visca, şu sözleri kullandı;

"Maalesef bugün de kaybettik, geçen hafta da kaybettik. Bireysel olarak hata yaptık, çok top kaybettik. İyi oynamadık Galatasaray maçında ve bu maçta. Fazla pozisyon bulamadık. İyi bir analiz yapmak gerekiyor. 2 maçtaki sonuçlar yakışmıyor. Toparlanmamız gerekiyor. 3. sıradayız, o pozisyonu korumamız gerekiyor. İki maç yakışmayan sonuç aldık. Sadece sonuç değil, oyun olarak da. Toparlanmamız gerekiyor. Pazartesi maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."

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