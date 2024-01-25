Edin Visca: 'Toparlanmalıyız'

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Rizespor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Visca, şu sözleri kullandı;
"Maalesef bugün de kaybettik, geçen hafta da kaybettik. Bireysel olarak hata yaptık, çok top kaybettik. İyi oynamadık Galatasaray maçında ve bu maçta. Fazla pozisyon bulamadık. İyi bir analiz yapmak gerekiyor. 2 maçtaki sonuçlar yakışmıyor. Toparlanmamız gerekiyor. 3. sıradayız, o pozisyonu korumamız gerekiyor. İki maç yakışmayan sonuç aldık. Sadece sonuç değil, oyun olarak da. Toparlanmamız gerekiyor. Pazartesi maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Visca, şu sözleri kullandı;
"Maalesef bugün de kaybettik, geçen hafta da kaybettik. Bireysel olarak hata yaptık, çok top kaybettik. İyi oynamadık Galatasaray maçında ve bu maçta. Fazla pozisyon bulamadık. İyi bir analiz yapmak gerekiyor. 2 maçtaki sonuçlar yakışmıyor. Toparlanmamız gerekiyor. 3. sıradayız, o pozisyonu korumamız gerekiyor. İki maç yakışmayan sonuç aldık. Sadece sonuç değil, oyun olarak da. Toparlanmamız gerekiyor. Pazartesi maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."