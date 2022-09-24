VISCA, FORMASINA KAVUŞACAK

ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan ve ameliyat edilen Edin Visca, sahalara çıkmak için gün sayıyor.Bireysel antrenmanlar yapan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kasımdaki Dünya Kupası arasından sonra formasına kavuşacak.Takımı Trabzonspor'u 6 maç daha yalnız bırakacak Boşnak futbolcu, "Futbolu çok özledim. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Eskisinden daha güçlü döneceğim. Bu sezon yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı. 11 Kasım'daki Ankaragücü maçıyla birlikte Edin Visca'nın sahalara dönmesi öngörülüyor.