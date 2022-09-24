Edin Visca'nın dönüş maçı netleşti!

Trabzonspor forması giyen Edin Visca'nın sahalara dönüş maçı belli oldu. Bordo-mavili oyuncu 6 hafta daha oynayamayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'nın dönüş maçı netleşti!
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24 Eylül 2022 16:25
Edin Visca
Edin Visca
Trabzonspor
Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan ve ameliyat edilen Edin Visca, sahalara çıkmak için gün sayıyor.

VISCA, FORMASINA KAVUŞACAK

Bireysel antrenmanlar yapan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kasımdaki Dünya Kupası arasından sonra formasına kavuşacak.

ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Takımı Trabzonspor'u 6 maç daha yalnız bırakacak Boşnak futbolcu, "Futbolu çok özledim. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Eskisinden daha güçlü döneceğim. Bu sezon yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı. 11 Kasım'daki Ankaragücü maçıyla birlikte Edin Visca'nın sahalara dönmesi öngörülüyor. 

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