Eden Karzev, Shenzhen Peng City'e transfer oldu

Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."
Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."
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