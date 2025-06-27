Eden Karzev, Shenzhen Peng City'e transfer oldu

Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu duyurdu.



Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:



"Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."



