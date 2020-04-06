Son dakika haberine göre; ücretsiz maske dağıtımına başlandığı açıklandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.
https://maske.epttavm.com başvurular buradan yapılacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi ve başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.
E-DEVLET'E GİRMEK İÇİN TIKLAYIN
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https://maske.epttavm.com başvurular buradan yapılacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi ve başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.
E-DEVLET'E GİRMEK İÇİN TIKLAYIN
E-Devlet Maske başvuru nasıl yapılır?
Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
E-Devlet şifresi nasıl alınır?
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Profilim" alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
Haftada 5 maske hakkı!
Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
E-Devlet şifresi nasıl alınır?
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Profilim" alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
Haftada 5 maske hakkı!
Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.
Ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.
Kimler maske alabilir?20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.
Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.