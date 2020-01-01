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Dwayne Bacon, resmi olarak Magic'e imza attı

Orlando Magic'in basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, takımın Dwayne Bacon ile resmi olarak anlaştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic'in basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, takımın Dwayne Bacon ile resmi olarak anlaştığını açıkladı.

Bacon, serbest oyuncu dönemi 20 Kasım'da açıldığında, Magic ile iki yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets formasıyla maç başına 5.7 sayı, 2.6 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Magic ile 8 numaralı formayı giyecek olan Bacon, Golden State Warriors'a karşı 2 Kasım'da ulaştığı 25 sayılık kariyer rekoru dahil olmak üzere, 10 kez çift haneli skor üretmiş, üç kez ise 20+ sayıyı geçmişti.


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