Dusko Tosic'ten, Beşiktaş için Tadic açıklaması!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, Dusan Tadic için flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dusko Tosic'ten, Beşiktaş için Tadic açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2023 01:56
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, Dusan Tadic için bir paylaşım yaptı.

Tosic yaptığı açıklamada, "Sayın Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş'la sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş olmadı. Bilginize, saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Sırbistanlı oyuncu ile yapılan görüşmelere rağmen yıldız isim tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery