Dusko Tosic'ten, Beşiktaş için Tadic açıklaması!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, Dusan Tadic için bir paylaşım yaptı.
Tosic yaptığı açıklamada, "Sayın Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş'la sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş olmadı. Bilginize, saygılarımla." ifadelerini kullandı.
Sırbistanlı oyuncu ile yapılan görüşmelere rağmen yıldız isim tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
Tosic yaptığı açıklamada, "Sayın Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş'la sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş olmadı. Bilginize, saygılarımla." ifadelerini kullandı.
Sırbistanlı oyuncu ile yapılan görüşmelere rağmen yıldız isim tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.