Durant: "Harden'ı, Nets'e aldırmaya falan çalışmadım!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Houston Rockets yıldızı James Harden'ın Nets'e katılma çabalarına dahil olmadığını söyledi.



Durant, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şu açıklamaları yaptı:



"James ve benim bu konuyu antrenman yaparken konuştuğumuza dair bu hikayeleri nereden uydurduğunuzu bilmiyorum. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. James arkadaşlarımdan biridir, ama ben bu işleri ön büroya bırakırım. İdman yapmaya fazlasıyla odaklanmıştım.



James'in muhtemelen Nets'e gelmek istediğine dair tüm konuşulanları duydum. Ama herkes bir hikaye uydurabilir veya yazabilir ve bunlar da ilgi çeker. Hiçbir şey resmi olana kadar gerçek değil, bu yüzden bunun hakkında çok fazla düşünmedim, sadece kendime odaklandım. Takım arkadaşlarım da muhtemelen aynı şeyi yaptılar ve biz de önümüze bakıyoruz."



Harden'ın Kasım ayında Rockets'a, kendisini yılda 50 milyon dolardan fazla para kazandırabilecek ilk oyuncu yapacak bir uzatma kontratını reddettikten sonra, Nets'e takas edilmek istediğini söylediği iddia edilmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Houston'ın sözleşme teklifinden önceki haftalarda Harden, Durant ve diğer Nets yıldızı Kyrie Irving ile sohbet etmişti.



Hem Harden hem de Russell Westbrook'un bu ölü sezonda Houston'dan takaslarını istemelerine rağmen, Rockets'ın yeni sezona her ikisini de kadrolarında görmeye istekli olduğu bildirilmişti.



Harden ve Durant, üç sezon boyunca Oklahoma City Thunder'da takım arkadaşıydılar. 2012'de Harden, çok oyunculu bir anlaşmada Rockets'a takas edildiğinde yolları ayrılmıştı.



