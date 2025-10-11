10 Ekim
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti.

calendar 11 Ekim 2025 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti.

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Almanya-Lüksemburg: 4-0

Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0

B Grubu

İsveç-İsviçre: 0-2

Kosova-Slovenya: 0-0

D Grubu

Fransa-Azerbaycan: 3-0

İzlanda-Ukrayna: 3-5

J Grubu

Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0

Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
